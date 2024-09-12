Украина на ЧМ-2024 по футзалу: где смотреть, календарь, результаты, таблица

Национальная сборная Украины по футзалу примет участие в чемпионате мира 2024 года, который уже 14 сентября стартует в Узбекистане. Подопечные тренера Александра Косенко на групповом этапе сыграют с командами из Аргентины, Афганистана и Анголы.

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Свою первую встречу "сине-желтые" проведут во второй день турнира против южноамериканцев. Чтобы выйти в 1/8 финала украинцам нужно попасть в топ-2 группы или стать одной из четырех лучших команды среди занявших третьи места.

Увидеть поединки нашей команды на ЧМ можно будет благодаря региональным каналам "Суспильного, а также на одноименном YouTube-канале "Суспильне Спорт".

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧМ-2024

Группа С

15.09.2024

15:30. Афганистан – Ангола

18:00. Аргентина – Украина

18.09.2024

15:30. Ангола – Украина

18:00. Аргентина – Афганистан

21.09.2024

18:00. Украина – Афганистан

18:00. Ангола – Аргентина

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧМ-2024

Вратари: Юрий Савенко, Александр Сухов, Кирилл Цыпун.

Универсалы: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Назар Швед, Артем Фаренюк, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Андрей Мельник, Евгений Жук, Михаил Зварыч, Ростислав Семенченко, Николай Микитюк.

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