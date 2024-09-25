Касается Украины. На чемпионате мира по футзалу случилась невероятная сенсация. Видео

Сборная Венесуэли по футзалу сенсационно обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Узбекистане. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1.

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Перед игрой ни одна букмекерская контора не верила в успех южноамериканцев. До матча на их победу принимались ставки с коэффициентом 25 и выше. При этом успех европейской сборной оценивались показателями 1.05 – 1.09.

С первых минут Испания особо не напрягалась, пытаясь в энергосберегающем режиме добыть легкую победу и за это поплатилась. Лишь пропустив гол на 13-й минуте подопечные Алеша Видаля проснулись и заиграли в своем ритме.

Однако футзалисты Венесуэлы, почувствовав, что могут совершить грандиозную сенсацию, продемонстрировали высочающую концентрацию, забив необходимый гол за минуту до конца основного времени.

Именно против Венесуэлы сыграет Украина в четвертьфинале ЧМ-2024. Матч Украина - Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября, в 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября, в 1/8 финала подопечные Александра Косенко обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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