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Касается Украины. На чемпионате мира по футзалу случилась невероятная сенсация. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,3 т.
Касается Украины. На чемпионате мира по футзалу случилась невероятная сенсация. Видео

Сборная Венесуэли по футзалу сенсационно обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Узбекистане. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1.

Видео дня

Перед игрой ни одна букмекерская контора не верила в успех южноамериканцев. До матча на их победу принимались ставки с коэффициентом 25 и выше. При этом успех европейской сборной оценивались показателями 1.05 – 1.09.

Касается Украины. На чемпионате мира по футзалу случилась невероятная сенсация. Видео

С первых минут Испания особо не напрягалась, пытаясь в энергосберегающем режиме добыть легкую победу и за это поплатилась. Лишь пропустив гол на 13-й минуте подопечные Алеша Видаля проснулись и заиграли в своем ритме.

Касается Украины. На чемпионате мира по футзалу случилась невероятная сенсация. Видео

Однако футзалисты Венесуэлы, почувствовав, что могут совершить грандиозную сенсацию, продемонстрировали высочающую концентрацию, забив необходимый гол за минуту до конца основного времени.

Именно против Венесуэлы сыграет Украина в четвертьфинале ЧМ-2024. Матч Украина - Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября, в 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября, в 1/8 финала подопечные Александра Косенко обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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