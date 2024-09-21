Украина с победой вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу. Видео

Мужская сборная Украины по футзалу победила Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира, который в эти дни проходит в Узбекистане. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 4:1.

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Украина с первых минут захватила инициативу на паркете, полностью разбивая защиту соперника. Наши футзалисты безусловно доминировали, раз за разом накатывая атаки на ворота сборной Афганистана. За первые 15 минут подопечные Александра Косенко один раз попали в штангу и еще один раз спас свою команду голкипер.

Такой прессинг дал свой результат на 15-й минуте, когда лишь Афганистан лишь с нарушением правил остановил Абакшина.

Изначально рефери из Сальвадора дал штрафной, но после челленджа с нашей стороны и просмотра VAR, поменял решение на пенальти.

Наказание (после небольшого фальстарта) четко реализовал Евгений Жук.

Спустя минуту голом отметился уже сам Абакшин. Не без помощи рикошете его дальний удар оказался результативным.

Афганистан попытался поменять вратаря на пятого полевого игрока, но ни к чему хорошему это для нашего соперника не привело: наш голкипер Александр Сухов едва не отправил мяч в пустые ворота.

Второй тайм Украина начала играть от обороны и сразу поплатилась. После розыгрыша с углового наши футзалисты забыли про игрока соперника, который с центральной зоны сократил отставание 2:1.

Оставшееся время футзалисты Украины могли несколько раз забивать в третий раз, но безупречно играл голкипер сборной Афганистана.

За 3 минуты до конца Михаил Зварыч точным дальним ударом сделал счет 3:1. Афганистанская команда заменила голкипера на 5-го полевого игрока, но сразу пропустила гол. Оппонентов подловил Игорь Корсун.

В 1/8 финала Украина сыграет против Нидерландов. Встреча состоится в Ташкенте 24 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором туре мундиаля украинцы одолели представителей Африки из Анголы – 7:2.

На старте чемпионата мира по футзалу наши парни с треском проиграли команде Аргентине.

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