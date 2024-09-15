Сборная Украины со счетом 1:7 проиграла на старте чемпионата мира по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу проиграла Аргентине в 1-м туре чемпионата мира, который в эти дни проходит в трех городах Узбекистана. Поединок в Ташкенте завершился со счетом 7:1.

Видео дня

Обе команды начали поединок очень интенсивно, действуя практически без остановок. Мяч большую часть времени был в игре и в первой половине тайма обе сборные имели неплохие шансы на гол.

Александр Косенко очень активно проводил замены: буквально 2-3 минуты и сразу новая четверка врывалась на паркет. На 18-й минуте "желто-синие" открыли счет. Павел Шотурма великолепно разобрался в штрафной.

К сожалению удержать победный счет нам не удалось. На 19-й минуте Аргентина сравняла счет, а затем случился скандальный эпизод, который серьезно морально подкосил украинцев.

Судья увидел нарушение в эпизоде, когда нашего футзалиста сбил соперник и украинец уже по инерции влетел в аргентинца.

Нарушение точно реализовал Арръета.

Вторая половина началась катастрофично. На первой минуте несогласованные действия нашей обороны привели к третьему пропущенному голу.

Почти сразу же Аргентина могла забивать и в четвертый раз, но нас спасла штанга.

Сборная Украины никак не могла вернуться в ритм, игроки начали предъявлять друг другу претензии и в итоге пропустили еще дважды.

Косенко за 6 минут до финальной сирены поменял вратаря на пятого полевого игрока, но в итоге это привело лишь к 6-му и 7-му пропущенным голам.

Свой следующий матч на мундиале Украина проведет 18 сентября против Анголы. Начал в 15:30.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!