Украина – Исландия: все подробности решающего матча отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 16 ноября, проводит решающий матч группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва поспорит за право сыграть в плей-офф квалификации к первенству планету с исландцами.

Встречу принимает стадион "Легия" в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Поединок покажет видеосервис MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1" вместе с традиционной студией и экспертами. Также прямой эфир можно будет увидеть бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". Региональные каналы "Суспільного" трансляцию не покажут – такие матчи там прекращены с марта 2025 года.

Поединок прокомментируют Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки национальной команды Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Явными фаворитами игры считаются номинальные хозяева. Ставки на победу Украины принимаются с коэффициентом 1,73. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех Исландии достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Обслуживать поединок доверили одному из самых авторитетных рефери – Энтони Тейлору. Британец будет возглавлять бригаду, в состав которой войдут лайнсмены Гэри Бeсуик и Адам Нанн, а также четвертый судья Сэм Барротт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Стюарт Эттуэлл.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков, Гуцуляк, Ванат.

Исландия: Олафссон – Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон, Йоханессон, Гаральдссон, Й. Гудмундссон, А. Гудйонсен, Глинссон, А. Гудмундссон.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Перед поединком в столице Польши обе команды набрали по семь очков, однако исландцы опережают наших футболистов благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы оказаться на втором месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ, "сине-желтым" необходимо только выигрывать.

В первой встрече в Рейкьявике подопечные Реброва в зрелищном стиле обыграли оппонента со счетом 5:3.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал точный счет матча Украина – Исландия. Кроме того, нейросеть сделала прогноз на участие "сине-желтых" в плей-офф отбора ЧМ-2026.

