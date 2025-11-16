Известно, с кем может сыграть Украина в плей-офф за выход на ЧМ-2026 по футболу

Перед заключительным туром отбора на чемпионат мира по футболу-2026 Украина занимает второе место и вплотную приблизилась к плей-офф. Уже известны команды, с которыми она может встретиться в полуфинале. Расклад корзин на данный момент почти окончательно сформирован и позволяет оценить возможных соперников.

Видео дня

Молдова потеряла даже теоретические шансы выйти в плейофф через Лигу наций, поэтому эта сборная точно не встретится с Украиной. Четвертую корзину жеребьевки плей-офф составят Румыния, Швеция, Северная Ирландия (получившие путевку через Лигу наций), а также Уэльс или Северная Македония, которые борются за 2-е место в группе J.

Именно одна из этих команд станет потенциальным оппонентом Украины в полуфинале. Жеребьевка запланирована на 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Шансы Украины попасть в первую корзину оцениваются в 93 процента при условии победы над Исландией. Это означает, что в полуфинале плей-оф матч против одной из команд четвертой корзины Украина проведет формально дома, что дает дополнительное преимущество.

Окончательное распределение корзин будет зависеть от рейтинга ФИФА, однако нынешний расклад делает перспективы Украины в плей-офф весьма благоприятными.

Как формируются корзины плей-офф

Согласно регламенту, корзины для полуфиналов плей-офф определяются на основании рейтинга ФИФА по состоянию на 19 ноября 2025 года

В первой корзине — 4 команды, которые будут "сеянными" и будут играть полуфиналы дома.

Прогнозируется, что в первой корзине окажутся: Италия, Турция, Украина и Польша .

окажутся: . Формат плей‑офф — один матч полуфинала и финал в марте 2026 года; победитель получает право участвовать на чемпионате мира

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 16 ноября, "желто-синие" в заключительном туре отбора на ЧМ-2026 в Варшаве сразятся со сборной Исландии.

По данным ИИ‑анализа ситуации, "сине‑жёлтые" всё ещё имеют реальные шансы на мундиаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!