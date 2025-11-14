Искусственный интеллект назвал точный счет матча Украина – Исландия в битве за плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 16 ноября, проведет заключительный матч группового этапа отбора к чемпионату мира-2026. Подопечные Сергея Реброва в лобовом противостоянии с Исландией определят обладателя путевку в плей-офф квалификации на первенство планеты.

Встречу принимает стадион "Легия" в польской столице Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, отдает преимущество номинальным хозяевам поля. Нейросеть напоминает, что украинцы в минувшем месяце добыли эффектную победу в Рейкьявике 5:3.

"Украина выглядит фаворитом благодаря лучшей форме на "своем" поле, недавней разгромной победе над соперником и мотивации на плей-офф. Исландия может забить (их атака острая), но оборона не выдержит давления. Ожидаю победу Украины со счетом 2:1. Это реалистичный сценарий: украинцы забьют рано (возможно, Яремчук), Исландия ответит, но коллектив Реброва выдержит. Вероятность больше 2,5 гола – высока (около 60% у букмекеров). Если матч затянется в оборону, возможна ничья 1:1", – прогнозирует ИИ.

Отметим, что перед заключительным игровым днем соперники имеют в своем активе по семь очков, однако исландцы опережают украинцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Накануне сборная Украины потерпела фиаско в Париже, проиграв Франции 0:4.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему его команда ни разу не ударила по воротам в матче с Францией.

