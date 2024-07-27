Сборная Украины по футболу оказалась в необъяснимой ситуации на Олимпиаде-2024. Фотофакт

Олимпийская сборная Украины по футболу после победы над Марокко во 2-м туре на ОИ-2024 находится на разных местах в турнирных таблицах на сайтах ФИФА и Олимпиады-2024. ФИФА разместила нашу сборную на втором месте, организаторы Олимпиады – на третьем.

Видео дня

Олимпиада не входит в компетенцию ФИФА, но ФИФА при этом оперирует регламентом именно Олимпийских Игр-2024, а точнее статьей 14.5.

Там говорится, что при определении мест в таблице при равенстве очков принимается разница мячей; далее – количество забитых голов.

В случае двух команд с идентичными показателями для определения места используется разница мячей и количество забитых в очных противостояниях. По этому показателю Украина на втором месте, потому что забила Марокко два гола, а пропустила – только один.

В этом случае сборная Украины выйдет в плей-офф Олимпийских игр при условии двух ничьих в третьем туре группы В, если в параллельном матче будет забито столько же, или меньше голов, чем в матче с участием Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский комментатор телеканала "Суспильне.Спорт" Андрей Столярчук едва не порвал свои голосовые связки во время матча 2-го тура футбольного турнира на Олимпиаде-2024. Журналист крайне эмоционально отреагировал на второй гол сборной Украины в матче против Марокко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!