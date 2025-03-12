'Уэмбли': в команде Усика выступили с официальным заявлением о реванше с Дюбуа

В команде объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО) подтвердила переговоры по организации боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все пояса дивизиона. При этом одним из приоритетных вариантов является проведение поединка в столице Великобритании.

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Об этом в комментарии Sky Sports рассказал промоутер Александр Красюк. Глава компании K2 Promotios Ukraine, которая ведет дела Усика, отметил, что обе стороны заинтересованы в проведении поединка на легендарном стадионе "Уэмбли", где украинец пока не дрался в своей карьере.

"Мы сейчас работаем над этим сражением и рассматриваем "Уэмбли" как один из вариантов", – поделился информацией о ходе переговоров Красюк.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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