В США при забавных обстоятельствах нашли похищенную 8 лет назад гравюру Пикассо: все подробности

В США случайно обнаружили гравюру Пабло Пикассо "Тореро", похищенную из художественной галереи в Милвоки ещё в 2018 году. Владелец галереи уже потерял надежду увидеть работу снова, как вдруг полиция попросила его опознать картину, найденную при странных обстоятельствах.

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Об этом пишет Associated Press. Расследование похищения гравюры продолжается до сих пор.

Гравюру нашли во время уборки квартиры

Гравюру случайно обнаружил арендодатель Тим Дерц, когда убирал квартиру после выселения жильца.

По его словам, работа висела на стене в довольно странном месте и была покрыта толстым слоем пыли – казалось, что она провисела там очень долго.

Дерц решил показать находку своему знакомому, который работает в сфере антиквариата. Тот узнал в ней работу Пикассо и предположил, что это может быть именно та гравюра, которую разыскивали после кражи в 2018 году.

После этого арендодатель передал работу полиции.

Владелец сразу узнал похищенную гравюру

Когда правоохранители связались с Биллом Делиндом, он сразу понял, что перед ним именно та гравюра, которая исчезла из его галереи DeLind Fine Art Appraisals в 2018 году.

На обратной стороне рамы даже осталась наклейка его галереи – именно та, которую там разместили задолго до кражи.

"Я был ошеломлен. Я не мог найти слов", – рассказал Делинд.

По его словам, момент возвращения работы стал для него особенно эмоциональным.

"Это действительно была моя работа. В конце концов всё вернулось на круги своя", – сказал он.

Одна из 30 гравюр Пикассо

Речь идет о работе "Тореро" (Torero) — гравюре, подписанной Пикассо. По словам Делинда, известно лишь о 30 таких экземплярах.

На момент похищения в 2018 году стоимость работы оценивалась в 35–50 тысяч долларов. Сейчас владелец считает, что её стоимость существенно не изменилась, хотя из-за необычной истории возвращения она потенциально может стоить около 50 тысяч долларов.

В настоящее время гравюра находится в полиции Милуоки. Ее владелец, который в своё время передал произведение галерее для продажи, должен урегулировать вопрос со страховой компанией.

Расследование преступления продолжается

В полиции Милвоки сообщили, что срок давности для краж и других имущественных преступлений в штате обычно составляет шесть лет. В то же время расследование этого дела продолжается.

В ФБР в Милвоки отказались комментировать ситуацию.

Пока правоохранители выясняют обстоятельства исчезновения и дальнейшего нахождения гравюры в квартире, Делинд вспомнил о своём бывшем деловом партнёре, скончавшемся в феврале.

По словам ДеЛинда, после кражи в 2018 году тот был очень огорчён и каждый год в годовщину преступления звонил в полицию, прося снова публично напомнить о похищенной работе — в надежде, что её когда-нибудь найдут.

"Он был бы на седьмом небе от счастья. Для него она была особенной", — сказал Делинд.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Испании нашли картину Пикассо, которая исчезла по дороге на выставку во время транспортировки из Мадрида на выставку в Гранаде. Речь идет о "Натюрморте с гитарой" 1919 года.

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