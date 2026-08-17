Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

Кроме того, срок действия самого тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

В то же время, подчеркивается, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

В Украине переписали тарифы на коммуналку

Тем временем, в Украине ускорился рост цен – в июле-2026 годовой уровень инфляции составил 7,7% против 7,2% в июне. Среди прочего, подорожали коммунальные услуги. За год – с июля 2025-го по июль 2026-го – тарифы выросли в целом на 4,5%. Впрочем, не все. Так, стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 52,1%. Как сообщили в Госстате, также выросли расценки на:

канализацию – 48,8%;

уборку мусора – 16,2%;

аренду жилья – 11,2%;

содержание и ремонт жилья – 6,3%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 5,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до середины осени – 31 октября.

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