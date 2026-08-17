В НАТО разработали стратегию наземной войны с Россией: в Bild узнали подробности

Североатлантический Альянс утвердил официальный план на случай прямой военной конфронтации с Россией. Первыми начнутся удары по Калининграду, также не менее интересным является вариант организации восстания против главы Кремля Владимира Путина.

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Об этом сообщает Bild. План предусматривает военные маневры войск союзников на случай, если Москва начнёт вторжение в балтийские страны.

Как НАТО будет воевать с Россией

Сообщается, что если РФ начнет атаковать страны Балтии ракетами, дронами и начнет механизированное наступление, НАТО сначала будет сдерживать ракетные удары. Поднятая по тревоге боевая авиация, ракетные войска и дроны Альянса нанесут мгновенный ответный удар по российским ракетным системам сначала в Калининграде, а затем в российском тылу.

В то же время вдоль границ с Россией и Беларусью будет создана "автономная зона", которая станет защитным барьером. Российское наступление, опять же, будут отражать с помощью дронов и наземных роботов.

В российском тылу группы специального назначения военной разведки должны будут уничтожить ключевые аэродромы, предприятия ВПК, мосты и железные дороги. В этом пункте планируется привлечь и граждан России, не поддерживающих политику кремлевского режима.

В завершение предполагается создание так называемого "воздушного моста", с помощью которого самолетами в Россию будут доставляться дроны и роботы для уничтожения аэродромов и военных баз. После этого войска НАТО должны перегруппироваться и отбросить российскую армию обратно к границе.

Напомним, Россия значительно расширила свою инфраструктуру для запуска дронов-камикадзе, создав сеть секретных баз вблизи границ с Беларусью и Украиной. Некоторые из этих объектов уже используются для атак на Украину, а новые модификации дронов потенциально способны достигать территории стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин поставил перед военным руководством новую стратегическую задачу до конца 2026 года. По информации западных чиновников, речь идет о попытке ослабить Европейский Союз и НАТО изнутри.

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