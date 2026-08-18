1. Как сообщает немецкая Berliner Zeitung, канцлер Мерц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен всё громче высказывают разочарование неспешным характером антикоррупционных усилий в Киеве, которые, дескать, стоит уже "наполнить реальным содержанием".

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Далее текст на языке оригинала.

Зокрема, Мерц нещодавно після телефонної розмови з президентом України сформулював "очікування федерального уряду, що Україна "енергійно просуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права".

Той, хто в політиці каже про "очікування" щодо того, що певні речі потрібно "енергійно просувати", вже має серйозні сумніви щодо цієї енергійності й цього просування, констатує столична газета.

Те, що з енергійною боротьбою з корупцією в Україні не складається, пише вона далі, стало очевидним 18 травня цього року – тоді колишнього керівника Офісу президента Єрмака звільнили з-під варти під заставу в еквіваленті 2,7 мільйона євро.

Ці гроші внесли його друзі з наглядових рад державної енергетичної галузі, яка традиційно належить до найбільш корумпованих сфер країни.

Президент запропонував на посаду нового прем’єр-міністра протеже Єрмака – генерального директора енергетичної компанії Корецького.

Видання звертає увагу: зручний для влади парламент, за яким у пострадянській манері наглядає президентський офіс заперечень з цього приводу не мав, але НАБУ підозрює Єрмака у відмиванні близько 10,5 мільйона євро з чорних кас у межах одного проєкту нерухомості.

Цей проєкт, серед іншого, передбачав чотири розкішні вілли під Києвом для друга на ім’я "Вова".

В той же час безпосередньо щодо президента розслідування проводити не можна, оскільки він користується імунітетом, наданим посадою:

президента захищає військовий стан, на який він посилається, щоб уникати виборів, хоча звичайний строк повноважень завершився 20 травня 2024 року.

Федеральний уряд Німеччини, однак, і далі вважає його легітимним, але скільки років чи десятиліть ця нібито легітимність ще зберігатиметься щодо нових поколінь виборців, залишається загадкою, зазначає німецький часопис.

Ще більшою загадкою залишається питання, скільки мільярдів, наданих Україні та її воєнним зусиллям західними, зокрема німецькими, платниками податків, зникло в корупційному болоті Києва, вельми жорстко формулює газета.

В цій ситуації слідчі НАБУ підозрюють, що в Україні оборонні підприємства використовують для розкрадання державних коштів.

Нещодавно вони допитали керівника оборонної компанії Fire Point, яка стрімко розвивається за рахунок державних коштів, Штілермана.

Як і президент України, Штілерман походить із кіноіндустрії, а тепер отримує вигоду від продажу державі далекобійних ракет "Фламінго".

Вказується, що "поки солдати гинуть, кіногерої, так би мовити, в тилу виявляються переможцями війни".

Телефонні розмови, прослухані НАБУ, свідчать, що Міндіч, давній бізнес-партнер президента й близький друг Єрмака, фактично контролює Fire Point.

Однак для слідчих Міндіч є недосяжним, адже минулоріч у листопаді він виїхав до Ізраїлю, додає Berliner Zeitung.

Проблему ж тут бачу, звісно, не стільки в незвично критичній позиції берлінського медіа, скільки в тому, що воно посилається на зростаючу нервозність з боку керівників уряду ФРН, а також Єврокомісії,

адже це дуже контрастує з їх усталеною поведінкою раніше й може потенційно означати певний розворот із дуже серйозними військово-політичними наслідками щодо подальшої підтримки України.

Тож незрозумілий для європейців наш дивний бенкет під час чуми – все більше їх дратує…

2. Остап Вишня, "Чухраїнці" – ключовий уривок:

"– Я так і знав!

– Що ви знали?

– Та що отак буде!

– Так навіщо ж ви робили?

– Якби ж знаття...

– Так ви ж кажете, що знали?

– Так я думав, що якось-то воно буде!"