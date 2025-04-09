'Удивительно, что существует': чемпион ОИ из РФ в припадке выступил за уничтожение сборной Украины

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился новыми отвратительными и злобными высказываниями об Украине и ее спортсменов. В частности, бывший биатлонист выразил уверенность в том, что национальная команда по хоккею нашей страны не должна существовать.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт", комментируя критику вратарем сборной Украины Эдуардом Захарченко путинста Александра Овечикна, который установил рекорд результативности регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пригрозил нашему соотечественнику тюрьмой.

"Овечкин – величайший человек и достояние всего мира, не только России. То, что он говорит такие вещи, это статья ему уже нарисована. Когда придет срок, а он обязательно придет, придется отвечать за свои слова. Он же вратарь хоккейной сборной Украины. Удивительно, что такая вообще существует. С ума сойти. К сожалению, больных людей достаточно во всем мире. В данном случае человек себя обозначил, значит к нему надо будет применить уголовный кодекс. Время обязательно настанет, и он за всг ответит", – сказал Васильев.

Отметим, что слова Захарченко с критикой Овечкина вызвали настоящую истерику в России. Так депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".

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