Сборная Украины по футболу в четверг, 20 марта, проведет первый матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше Лиги наций в элитном дивизионе А, где наши выступали в сезоне 2019/2020. Соперниками "сине-желтых" в стыковых поединках станут бельгийцы.

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Первая номинально домашняя встреча для подопечных Сергея Ребров состоится на поле стадиона в Мурсии. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало игры – 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok 3 предполагает, что поединок будет очень напряженным. У бельгийцев есть преимущество в классе игроков, многие из которых являются лидерами ведущих клубов в топ-чемпионатах. При этом украинцы не отличаются стабильность, особенно в игре в обороне.

Учитывая, что дуэль состоит из двух матчей, то игра в Мурсии должна получится осторожной. Бельгия будет стараться играть первым номером, чтобы добыть перед ответной встречей в Генке 23 марта, а Украина сделает ставку на контратакующую тактическую модель.

Grok 3 прогнозирует, что матч в Испании завершится вничью 1:1. Отметим, что прогноз на матч Украина – Бельгия называет фаворитом гостей. Также стало известно, что трансляция встречи была отменена на нескольких украинских каналах.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров изменил состав команды перед первым матчем плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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