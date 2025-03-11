Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти в топ-дивизион Лиги наций

Сборная Украины по футболу уже в четверг, 20 марта, проведет первый стыковой матч за право сыграть в Дивизионе А Лиги наций. Соперником "сине-желтых", станет команда Бельгии, с которой наши футболисты совсем недавно встречались на чемпионате Европы-2024.

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Номинально домашний поединок подопечные Сергея Реброва проведут на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" в Испании. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Украинские футболисты считаются явными аутсайдерами встречи. Ставки на победу наших соотечественников принимаются с коэффициентом 4,40. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех бельгийцев достигают уровня 1,80.

Встреча на Евро-2024, которая завершилась вничью 0:0, стала пока единственной в истории взаимоотношений двух команд. Бельгия на групповом этапе Лиги наций сумела набрать лишь четыре очка в группе с Францией, Италией и Израилем, финишировав на третьем месте.

Украина же с боями завоевала вторую строчку в Дивизионе В в квартете с Албанией, Чехией и Грузией. Именно это позволило "сине-желтым" теперь попытаться вернуться в элиту турнира, где они выступали в сезоне 2020/2021.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров не вызвал лидера киевского "Динамо" Владимира Бражко на матчи с Бельгией в стыках Лиги наций.

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