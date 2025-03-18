Ставил на уши Гвардиолу: сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Бельгией

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров не поможет национальной команде в матчах плей-офф Лиги наций с Бельгией. Футболист, который недавно восхитил самого Пепа Гвардиолу, покинул расположение "сине-желтых" после прохождения медицинского обследования.

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Об этом информирует официальный Telegram-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ). Доктора сборной диагностировали у Таловерова повреждение коленного сустава. Теперь центрбек возвращается в свой клуб – английский "Плимут", где продолжит восстанавливаться.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Александр Сваток ("Остин", США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Напомним, матч Украина – Бельгия в плей-офф Лиги наций состоится в четверг, 20 марта. Ответную игру команды проведут уже 23 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающему сборной Украины Артему Довбику устроили овации на стадионе в Риме после его гола в матче чемпионата Италии.

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