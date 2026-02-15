У российского чемпиона отобрали олимпийскую медаль в биатлоне и на ОИ-2026 вручили ее французу. Видео

Через 16 лет после Олимпийских игр в Ванкувере французский биатлонист Мартен Фуркад наконец получил "золото" масс‑старта 15 км. Ранее оно принадлежало россиянину Евгению Устюгову, который был дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

Фуркад получил медаль на церемонии после мужской гонки преследования на Играх в Милан‑Кортине 2026. Международный союз биатлона объявил о перераспределении наград, изъятых у Устюгова и его российских товарищей по команде.

Фуркад отметил важность события: он подчеркнул, что медаль символизирует борьбу за честный спорт.

"Эта награда сегодня не о Ванкувере. Она о том, какое послание мы отправляем миру: Олимпиада — это не просто соревнование, а место, где нужно следовать правилам и уважать общие ценности", — сказал спортсмен.

Он добавил, что перераспределение медалей важно для юных зрителей и его детей, присутствовавших на церемонии: "Справедливость иногда приходит поздно, но мы должны соблюдать правила".

Вместе с Фуркадом свои "золота" получили и немецкая эстафетная команда Олимпиады‑2014 после дисквалификации россиян. После этой церемонии олимпийский актив Фуркада достиг шести "золотых" медалей. "Я счастлив стать золотым медалистом сегодня. Моя история уникальна: я был и серебряным, и золотым, и я этим горжусь", — добавил 37-летний спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая Устюгов окончательно потерял все награды, завоёванные на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Федеральный суд Швейцарии отклонил его апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее дисквалифицировал спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

Ещё в 2020 году Устюгова дисквалифицировали на четыре года из-за отклонений в биологическом паспорте. С тех пор все его результаты с января 2010 года до конца сезона-2013/14 считаются недействительными.

39-летний Устюгов потерял "золото" ОИ-2010 в масс-старте и "бронзу" ОИ-2010 в эстафете, два "серебра" ЧМ-2011 (в масс-старте и эстафете), а также "золота" Сочи-2014 в эстафете.

Серебряная медаль чемпионата мира будет отдана Украине. "Бронза" перейдет к Швеции, занявшей на том мундиале четвертое место.

Список того, чего лишится Устюгов:

"Золото" Олимпиады-2010 в масс-старте

"Бронза" Олимпиады-2010 в эстафете

"Серебро" ЧМ-2011 в масс-старте

"Серебро" ЧМ-2011 в эстафете

Малый" хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10

"Серебро" Евро-2011 в индивидуальной гонке

Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)

