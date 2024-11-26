Отдают Украине. Россию лишают медалей Олимпиады и чемпионата мира по биатлону

Российского биатлониста Евгения Устюгова лишат всех наград, которые он завоевал на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года и на чемпионате мира-2011 после отклоненной апелляции в CAS, сообщает пресс-служба Подразделения по обеспечению честности в биатлоне (BIU). 39-летний Устюгов потеряет "золото" ОИ-2010 в масс-старте и "бронзу" ОИ-2010 в эстафете, а также два "серебра" ЧМ-2011 (в масс-старте и эстафете).

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Серебряная медаль чемпионата мира будет отдана Украине. "Бронза" перейдет к Швеции, занявшей на том мундиале четвертое место.

"Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена. После этого вывода Устюгов был наказан четырехлетним сроком дисквалификации. Все результаты соревнований, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до его завершения карьеры в конце сезона-2013/2014, аннулируются, включая любые связанные с ним медали, очки и призы", – говорится в тексте заявления BIU.

Также отмечается, что Евгений может обжаловать это решение в Швейцарии, однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям.

Пока медали всех турниров с учетом аннулирования результатов Устюгова не перераспределены. Это случится после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета МОК.

Полный список того, чего лишится Устюгов:

"Золото" Олимпиады-2010 в масс-старте

"Бронза" Олимпиады-2010 в эстафете

"Серебро" ЧМ-2011 в масс-старте

"Серебро" ЧМ-2011 в эстафете

Малый" хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10

"Серебро" Евро-2011 в индивидуальной гонке

Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)

Из-за Устюгова пострадают остальные биатлонисты сборной России, которые участвовали вместе с допингистом в эстафетах:

Антон Шипулин потеряет "бронзу" Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

потеряет "бронзу" Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011 Иван Черезов потеряет "бронзу" Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

потеряет "бронзу" Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011 Максим Чудов потеряет "бронзу" Олимпиады-2010

потеряет "бронзу" Олимпиады-2010 Максим Максимов потеряет "серебро" ЧМ-2011

Шипулин и Чудов таким образом лишатся всех своих наград на Олимпийских играх.

Кроме медали для Украины, свое "золото" масс-старта Игр-2010 получит Мартен Фуркад. Знаменитый француз станет шестикратным олимпийским чемпионом. Больше побед на Олимпиадах только у легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).

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