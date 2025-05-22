Отдадут Украине. Россию официально лишили медалей Олимпиад и чемпионата мира по биатлону

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов окончательно потерял все награды, завоёванные на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Федеральный суд Швейцарии отклонил его апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее дисквалифицировал спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

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Аналогичное решение суд вынес и по делу российской биатлонистки Светланы Слепцовой — её апелляцию также отклонили. Её дисквалифицировали на два года в 2020 году, аннулировав все результаты с марта 2013 года до конца следующего сезона.

Судебные издержки обеим сторонам придётся оплатить из собственного кармана: Устюгов и Слепцова обязаны выплатить в общей сложности 15 тысяч швейцарских франков.

Ещё в 2020 году Устюгова дисквалифицировали на четыре года из-за отклонений в биологическом паспорте. С тех пор все его результаты с января 2010 года до конца сезона-2013/14 считаются недействительными.

39-летний Устюгов потерял "золото" ОИ-2010 в масс-старте и "бронзу" ОИ-2010 в эстафете, два "серебра" ЧМ-2011 (в масс-старте и эстафете), а также "золота" Сочи-2014 в эстафете.

Серебряная медаль чемпионата мира будет отдана Украине. "Бронза" перейдет к Швеции, занявшей на том мундиале четвертое место.

Список того, чего лишится Устюгов:

"Золото" Олимпиады-2010 в масс-старте

"Бронза" Олимпиады-2010 в эстафете

"Серебро" ЧМ-2011 в масс-старте

"Серебро" ЧМ-2011 в эстафете

Малый" хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10

"Серебро" Евро-2011 в индивидуальной гонке

Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)

Кроме медали для Украины, свое "золото" масс-старта Игр-2010 получит Мартен Фуркад. Знаменитый француз станет шестикратным олимпийским чемпионом. Больше побед на Олимпиадах только у легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).

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