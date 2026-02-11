"В день, когда мы будем иметь мир, этот мир также будет касаться Европы. Хотите ли вы, чтобы тогда американские послы и посланники от вашего имени, от имени Европы, вели переговоры о дате вступления Украины в Европейский Союз? Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение – это хорошо, нам оно нужно. Поэтому не стоит бояться быть собой. Это в интересах Европы", – сказал в недавнем интервью Süddeutsche Zeitung французский президент Эммануэль Макрон.

В связи с этим напомню: полгода назад говорилось, что по размеру помощи Украине за годы войны Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания даже В АБСОЛЮТЕ (а не только в процентах) опережают КАЖДАЯ мощную и шумную Францию, у которой за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ не накопилось всевозможной помощи Украине даже в размере 0,4% от ВВП лишь ОДНОГО года!

То есть как [не] пускать нас в ЕС, то это "самоуважение", а вот как помогать Украине в войне, то о нем, о самоуважении, "Макроша хороший" забывает.

Есть в этом что-то, мягко говоря, куртизанское: Макрон – это во-вторых, а во-первых – Эммануэль…