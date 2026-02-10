Трамп объявил войну европейской 'цензуре' и собирается продвигать 'свободу слова' в Европе – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении финансировать усилия по продвижению свободы слова в западных странах, союзных с Вашингтоном. Речь идет о поддержке инициатив в государствах Европы, где США видят риски ограничения публичных дискуссий.

Об этом в понедельник во время визита в Европу сказала высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, сообщает агентство Reuters. В материале приводятся слова заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс, которая отметила возможность направления американского финансирования через гранты.

Политика и правила

Американские чиновники резко критикуют европейские онлайн-регуляции, в частности Акт о цифровых услугах ЕС и Британский закон об онлайн-безопасности. В Вашингтоне считают, что эти правила ограничивают свободу слова, в частности критику миграционной политики, и создают дополнительное давление на американские технологические компании. В то же время сторонники европейских норм заявляют, что они направлены на борьбу с языком ненависти, дезинформацией и фейками в интернете.

Сара Роджерс во время поездки в Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен планирует обсуждать с чиновниками и другими собеседниками вопросы свободы слова и цифровой свободы. Выступая на панельной дискуссии в Будапеште, она заявила, что ее офис будет работать открыто и прозрачно, а грантовая деятельность будет направлена на поддержку свободы слова в западных демократических странах.

Подробности ограничений

Financial Times ранее писала, что Роджерс обсуждала с представителями британской оппозиционной партии Reform возможность финансирования аналитических центров и благотворительных организаций, связанных с политикой Make America Great Again. Представитель Госдепартамента США не подтвердил конкретные объемы финансирования, но назвал эти планы законным и прозрачным использованием ресурсов для продвижения интересов и ценностей США за рубежом.

В Национальной стратегии безопасности США, обнародованной в декабре, говорится о том, что европейские лидеры якобы цензурируют свободу слова и подавляют оппозицию к миграционной политике. После этого США ввели визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара и четырех активистов антиконтентных кампаний, которых в Вашингтоне считают причастными к цензуре американских соцсетей. Тогда, европейские лидеры осудили эти шаги и заявили о праве Европы самостоятельно регулировать деятельность иностранных компаний на своей территории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе нужно сосредоточиться на усилении собственной обороноспособности, потому что"непредсказуемость Дональда Трампа растет".

