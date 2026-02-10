Подорожание более чем на 100%: как изменились цены на "экофлоу" после обстрелов и как купить дешевле

Зима 2025-2026 годов стала испытанием для украинской энергосистемы: регулярные обстрелы спровоцировали настоящий ценовой шторм на рынке зарядных станций. Стоимость популярных моделей подскочила в среднем на 50-110% всего за два месяца.

К началу февраля 2026 года ажиотаж несколько утих, однако ретейлеры предупреждают о тотальном дефиците. Маломощные устройства держат старую цену из-за низкой популярности. Однако станции емкостью от 1000 Вт-ч стали дефицитным товаром с "космическими" наценками. Например, популярная станция BLUETTI AC50P за 20 дней подорожала на 115%.

OBOZ.UA проанализировал данные сетей крупных ретейлеров и онлайн-платформ, чтобы выяснить, почему некоторые станции подорожали вдвое, а на другие модели цена осталась почти неизменной.

Как сложная логистика изменила рынок автономного питания и как сэкономить при выборе зарядной станции, читайте в материале OBOZ.UA.

18 часов темноты: что является главным драйвером рынка

Зарядные станции (ЗС) подорожали в среднем на 50% за последние два месяца, рассказывает OBOZ.UA Алексей Пархоменко, руководитель группы "Зарядные станции" сети COMFY. Рост цен существенно варьируется в зависимости от бренда, модели и объема батареи.

Пархоменко объясняет подорожание колебаниями курса валют, логистикой, дефицитом на рынке. "Например бюджетные маломощные станции (менее 300 Вт) показывают минимальный рост – цены удерживаются на уровне предыдущих месяцев благодаря невысокому спросу и широкой доступности", – объясняет представитель COMFY.

Но популярные модели большей мощности в среднем подорожали в диапазоне 50-80% сравнительно с ценами осенью. "Популярные модели среднего и высшего сегмента подорожали существенно. Спрос на большие батареи стал особенно высоким. Здесь наблюдаем примерно 50-80% подорожания от средних цен осенью. Таким образом, динамика цен очень зависит от сегмента товара и условий поставки, но общая тенденция такова: цены росли и продолжают расти", – рассказал Алексей Пархоменко.

Цены на ЗС растут каждый раз после массовых ракетно-дроновых атак на украинскую энергетику, об этом свидетельствуют данные статистики одного из популярных онлайн-агрегаторов. В некоторых случаях цена поднималась на 10% за день.

OBOZ.UA проанализировал статистику цен на несколько популярных ЗС и подсчитал разницу их роста на разные категории станций.

Маломощная ЗС BLUETTI EB3A (600 Вт, 268 Вт-ч)

Первого января цена составляла 15,9 тыс. грн и колебалась в пределах 10%. Заметный рост начался 18 января с пиком 27 января. Стоимость на тот момент составила 19,2 тыс. грн. Тренд на удорожание продолжался 9 дней, за которые цена выросла на 21%. По состоянию на 6 февраля она сохраняется на уровне 17,2 тыс. грн (+7%).

ЗС средней мощности BLUETTI AC50P (700 Вт, 504 Вт-ч)

Первого января 2026 года станция стоила 13,9 тыс. грн. Уже 6 января начался тренд на подорожание. Пиковая цена зафиксирована 26 января – 29,9 тыс. грн (+115%). Динамика роста начала замедляться 27 января – цена росла 21 день. На начало февраля она зафиксировалась на уровне 28,3 тыс. грн (+104%).

Одна из самых популярных зарядных станций EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт, 1024 Вт-ч)

До начала масштабных обстрелов цена держалась на уровне 35,9 тыс. грн. Уже 12 января она резко пошла вверх. Пик пришелся на 25 января с максимумом в 54,2 тыс. грн (+ 51%). Сейчас цена понемногу спадает, на 6 февраля средняя стоимость составила 47,3 тыс. грн (+ 32%).

Как сэкономить на зарядной станции и когда ждать удешевления

В текущей ситуации на рынке зарядных станций наблюдается тотальный дефицит. "Европейские склады были исчерпаны, предложение не успевает за спросом, а производители реагируют на рост спроса и риски логистики повышением цен. Такие условия существенно влияют на цену и не дают возможности предлагать дополнительные скидки", – отмечает Алексей Пархоменко.

На регулярные акции в краткосрочной перспективе в COMFY не советуют рассчитывать. Из-за высокого спроса возможность проводить акции сейчас ограничена. Но все же советуют следить за предложениями – уменьшение цены возможно при уменьшении спроса и после заполнения складов.

OBOZ.UA подготовил несколько советов, как можно сэкономить на покупке зарядной станции зимой 2026 года:

покупать в периоды без обстрелов энергетики – статистика показывает, что цены напрямую зависят от обстрелов ;

; выбирать менее известные бренды – в первую очередь обращать внимание на соотношение цена/мощность и уже потом на именитость бренда;

и уже потом на именитость бренда; купить модель меньшей мощности – цены на станции емкостью 300-500 Вт-ч не сильно растут , но они могут не поддерживать мощные бытовые приборы , такие как холодильники или обогреватели;

, но они , такие как холодильники или обогреватели; покупать за рубежом – если есть возможность и время подождать доставку, можно заказать станцию в Европе или в Китае ;

; следить за акциями.

Какие зарядные станции пользуются наибольшим спросом

С постоянными российскими обстрелами украинской энергетики потребность украинцев в автономных источниках электроэнергии постоянно растет. Плановые отключения света в Киеве по индивидуальным графикам могут достигать 17-18 часов в сутки. Из-за аварийных отключений света может не быть и по несколько суток.

Атаки на энергосистему вызвали резкое увеличение спроса на зарядные станции с батареями среднего и большого объема. На ценообразование влияет и усложненная логистика в условиях российских обстрелов и ударов по логистическим хабам. Также на логистику влияют сложные погодные условия.

По данным COMFY, топ-3 самых популярных на декабрь – январь моделей – это ALLPOWERS R1500 LITE (1600 Вт, 1056 Вт-ч), Jackery Explorer 1000 Pro (1000 Вт, 1002 Вт-ч) и ANKER SOLIX C1000X (1800 Вт, 1056 Вт-ч).

По данным популярного онлайн-агрегатора цен, наибольшим спросом пользовались различные модели бренда EcoFlow, а именно станции моделей DELTA 2 (1800 Вт, 1024 Вт-ч), DELTA 3 (1800 Вт, 1024 Вт-ч) и DELTA 3 Max (2400 Вт, 2048 Вт-ч).

Из этих данных можно сделать вывод, что сейчас большой популярностью пользуются модели с объемом батареи примерно 1000 Вт-ч. Меньшими по емкости устройствами интересуются меньше, потому что их хватает только для зарядки гаджетов и использования минимально мощных бытовых устройств. По словам Алексея Пархоменко, модели среднего сегмента сочетают производительность, надежность и относительную адекватность цены в условиях нестабильного рынка.

