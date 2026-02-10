АЗС готовятся существенно переписывать цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 10 февраля там продают его в среднем по 60,89 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца недели (15 февраля) стоимость топлива вырастет гораздо больше – сразу на 1-1,5 грн/л.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: спровоцировать рост цен может холодная погода.

Впрочем, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, речь идет о возможном резком похолодании, а не обычном для зимы "минусе" на градуснике. А базовым же сценарием является "стабилизация цен на бензин на АЗС".

"Оптовые цены на бензин на прошлой неделе развернулись в сторону удешевления. В недельном измерении снижение составило 2,69% (-1,51 грн/л)... Дальнейшее развитие событий на рынке горючего будет зависеть от погоды: если страну накроют морозы до -20°C, следует ожидать дальнейшего роста цен", – говорится в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 55,13-64,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках "Укр-Петроль".

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Grand Petrol.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.

