В Канаде произошла стрельба в школе: погибли десять человек, десятки пострадали. Фото

В городе Тамблер-Ридж (Канада) в средней школе и жилом доме произошла стрельба, жертвами которой стали 10 человек, включая самого нападающего. После прибытия на место происшествия полиция обнаружила сначала шесть погибших и десятки раненых.

Этот инцидент стал самым смертоносным нападением на школу в стране за последние десятилетия. Об этом сообщает CNN.

Подробности трагедии

По данным Королевской канадской конной полиции, один человек скончался по дороге в больницу. В заявлении полиции говорится, что в доме, предположительно связанном с инцидентом, были обнаружены тела еще двух человек.

Также канадские правоохранители сообщили, что стрелок был найден мертвым в школе. Злоумышленница после расстрела совершил самоубийство.

По данным телеканала CBC News, подозреваемая была описана как женщина с каштановыми волосами в платье в экстренном сообщении, разосланном жителям на телефоны.

Двое пострадавших были доставлены вертолетом из школы в больницу с серьезными и угрожающими жизни травмами. По данным полиции, еще около 25 человек с травмами, не представляющими угрозы для жизни, проходят лечение в местном медицинском центре.

Согласно информации на сайте провинции, в средней школе Тамблер-Ридж обучаются 175 учеников с 7 по 12 классы.

Начальник Северного округа Кен Флойд рассказал, что полиция пока не установила мотив стрельбы. Правоохранители установили личность стрелка, но не будут разглашать подробности по соображениям конфиденциальности.

Подобные инциденты в Канаде

Массовые расстрелы в Канаде крайне редки, поскольку там действуют гораздо более строгие законы об оружии, чем в США. По данным проекта Small Arms Research , в США на каждые 100 жителей приходится 121 единица огнестрельного оружия, по сравнению с примерно 35 единицами на 100 жителей в соседней стране.

Подобные масштабные случаи стрельбы в школах практически не встречаются. В 1989 году вооруженный преступник убил 14 женщин в Политехнической школе в Монреале, что вызвало общенациональную волну протестов против насилия в отношении женщин и привело к ужесточению законов об оружии.

В Канаде незаконно приобретать штурмовые винтовки.Именно этот класс оружия использовался в нескольких самых смертоносных случаях стрельбы в школах в США.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля в Ривненской области произошло массовое убийство в помещении бывшей школы. По информации правоохранителей, жертвами конфликта в селе Судобичи Дубенского района стали 5 человек. На месте трагедии обнаружили тела трех женщин и двух мужчин от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти.

