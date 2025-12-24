От Усика потребовали отказаться от чемпионства

Знаменитый украинский супертяжеловес Александр Усик должен вынужден отказаться от титула WBC из-за того, что защита против бойцов из рейтинга организации не имеет коммерческого смысла, считает Тайсон Фьюри. По правилам WBC, временный чемпион Агит Кабайел должен стать полноправным, если Усик не проведёт обязательную защиту.

Видео дня

Фьюри в интервью DAZN Fightclub отметил, что Усик, будучи действующим чемпионом, вряд ли будет драться с бойцами из топ-10 WBC, так как эти поединки не приносят больших гонораров и не привлекают широкой аудитории.

"После боя со мной Усик заработал приличные деньги. Он не станет опускаться ради кого-то другого. Коммерчески нет смысла драться с кем-то из рейтинга WBC. Поэтому украинец, скорее всего, освободит титул, а Агит станет полноценным чемпионом", — сказал Фьюри.

Фьюри подчеркнул, что на таком уровне, как у Усика, важны самые крупные и прибыльные поединки: бой с менее известными соперниками не отвечает интересам бизнеса. Он добавил, что возвращается на ринг только ради крупных гонораров.

"Мои дни драться за копейки давно прошли. Если я возвращаюсь, то только за серьёзные деньги", – подытожил британец.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Усик продал свой пояс WBC за один миллион долларов. Все вырученные средства были направлены на благотворительность: на лечение двухлетнего Матвея Никитюка, страдающего редкой формой мышечной дистрофии.

Напомним, титул чемпиона мира WBC Усик завоевал в 2024 году после исторической победы над британцем Тайсоном Фьюри, став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.