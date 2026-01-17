Усик сказал, когда проведет третий бой с Фьюри и прокомментировал 'возвращение' Владимира Кличко

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) подтвердил, что допускает третий бой с Тайсоном Фьюри, но только при одном принципиальном условии. Также украинский чемпион высказался о возможном возвращении Владимира Кличко и признался, что лично был бы готов помочь ему снова выйти в ринг.

Видео дня

Говоря о потенциальной трилогии с Фьюри, Усик подчеркнул, что интерес к такому поединку у него есть, однако он видит смысл лишь в титульном противостоянии. По словам боксера, третий бой возможен исключительно в формате поединка за "абсолют", без которого возвращение к этой истории он не рассматривает.

Усик также оценил так называемую "большую тройку" супертяжелого веса, в которую входят Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Он отметил, что не делит их на сильнейшего и слабейшего, так как каждый из них годами шел к своему уровню, но при этом признал, что самым сложным соперником для него оказался именно Фьюри, затем Джошуа, а Уайлдера он пока ставит третьим, поскольку еще не встречался с ним в ринге.

Отдельно Усик прокомментировал появившиеся в сети кадры тренировок Владимира Кличко. Он заявил, что с большим удовольствием посмотрел бы на реванш Кличко с Фьюри, но считает, что с вероятностью около 70 процентов Владимир тренируется исключительно для себя. При этом чемпион добавил, что в случае звонка Кличко был бы готов лично приехать к нему, привезти в тренировочный лагерь в Гандии и сделать все возможное, чтобы помочь ему вернуться в бокс.

Сравнивая братьев Кличко, Усик признался, что предпочел бы бой против Владимира. По его словам, Владимир более классический боксер и был бы для него удобнее, тогда как Виталий является крайне неудобным соперником, способным бить из нестандартных положений, которые трудно просчитать.

В разговоре о легендах прошлого Усик отметил, что при возможности выбрать соперника из истории бокса он остановился бы на Ленноксе Льюисе. Также чемпион рассказал о разговоре с Энтони Джошуа, который переживает тяжелый эмоциональный период из-за трагедии в Нигерии. Усик подчеркнул, что услышал в голосе британца желание продолжать карьеру ради памяти погибших друзей и шанса жить, который, по его словам, дает Бог.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик накануне своего 39-летия выступил с жестким и философским обращением к украинцам. Чемпион подчеркнул, что в условиях войны и постоянных испытаний каждый должен рассчитывать прежде всего на собственные силы, веру и близких.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!