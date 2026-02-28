ТЦК не ловят людей, потому что им так хочется, – Гераскевич

Скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал скандал с участием бывшего форварда "Колоса-2" Данила Колесника, который ударил сотрудника ТЦК. Спортсмен заявил, что мобилизационные мероприятия проводятся не по чьему-то желанию, а из-за продолжающейся войны в Украине.

Гераскевич отметил, что не видел самого видео инцидента и потому не может оценить обстоятельства произошедшего и моральную составляющую поступка.

По его словам, он "читал о том, что происходило", однако без видеозаписи ему сложно делать выводы, поскольку "в каждой ситуации есть какой-то человеческий фактор", и без просмотра кадров он "не может сейчас это оценить".

При этом спортсмен подчеркнул, что сотрудники ТЦК действуют не по собственной инициативе.

"Хочу отметить, что у нас ТЦК не ловят людей, потому что им так очень хочется. То есть у нас есть, к сожалению, кровавая война. К сожалению, она продолжается уже четвертый год", – сказал олимпиец в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Владислав добавил, что государство "вынуждено заниматься тем, чтобы мобилизовать людей", и если бы войны не было, "никакой мобилизации не было бы и люди жили бы свою прекрасную жизнь", как это было до начала полномасштабного вторжения и до 2014 года.

""Я понимаю, что хочется демонизировать ТЦК и людей, которые отправляют на войну. Но, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня. И, к сожалению, это больно, но государство вынуждено это делать", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля футболист "Колоса" из Коваливки Даниил Колесник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram драку с сотрудником ТЦК.

Спортсмен заявил, что защищал прохожего от неправомерных действий сотрудников ТЦК. Экс-нападающий также сообщил, что ранее вступался за пострадавших в аналогичных ситуациях, включая инцидент с сотрудницей турецкого отеля в 2023 году.

После инцидента клуб "Колос-2" расторг контракт с футболистом. За Колесника вступился бывший игрок "Динамо" Александр Алиев, поддержав позицию спортсмена.

Суд определил для бывшего футболиста "Колоса-2" Данила Колесника меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

