'Намеренно сбили'. Футболист Колесник показал видео того, что на самом деле произошло во время драки с ТЦК

Бывший футболист "Колоса" Даниил Колесник впервые прокомментировал инцидент с сотрудниками ТЦК, за который он был задержан Нацполицией. Накануне спортсмен устроил драку с одним из представителей центра, а теперь заявил о том, что защищал прохожего на улице от неправомерных действий военкомов.

Об этом сам Колесник написал на своей странице в социальной сети Instagram, приложив к своему посту видео с камер наблюдения, на которых видно происходящее. Экс-нападающий команды из Коваливки отметил, что сотрудники ТЦК совершили наезд на человека, а он лишь за него вступился.

"Представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения. Я не нападал, а только защищался от неспровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не избегал ответственности. Наоборот – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели. Я уважаю каждого воина, который сегодня защищает страну на передовой. Но правда должна быть установлена", – объяснил Колесник.

Напомним, что сразу после инцидента в "Колосе", цвета дублирующей команды которого защищал Колесник, приняли решение разорвать с футболистом контракт. А в Киевском областном ТЦК и СП дали свой комментарий по инциденту. Кроме того, за футболиста вступился экс-игрок "Динамо" Александр Алиев.

Любопытно, что в феврале 2023 года именно Колесник вступился за сотрудницу турецкого отеля, которой хамили футболисты российского "Шинника". Из-за этого ситуация переросла в массовую драку.

