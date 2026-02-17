Алиев заступился за футболиста, который ударил сотрудника ТЦК на Киевщине и был выгнан из команды. Видео

Бывший полузащитник "Динамо" Олександр Алиев высказался в поддержку форварда "Колоса-2" Данила Колесника после инцидента с представителями ТЦК. Алиев считает, что Колесник действовал правильно, защищая гражданина с детьми, а наказание в виде исключения из клуба несправедливо.

Алиев в видеообращении отметил, что полностью поддерживает игрока. Он подчеркнул, что Колесник заступился за человека с тремя детьми, а сотрудники центра комплектования действовали агрессивно.

Александр Алиев напомнил о заслугах футболиста во время эвакуации людей из Тростенца в Сумской области и призвал руководителя клуба сначала разбираться в ситуации, прежде чем принимать решения об отстранении.

"Эти ТЦКшники, даже не разбираясь, хватают людей и засовывают их в бусики. Почему им позволено бить людей, а за то, что ты ударил, тебя выгоняют с команды? Даня, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать", – заявил Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA, Колесник якобы решил вступиться за военнообязанного, которого остановили для проверки документов. Словесная беседа переросла в конфликт, в ходе которого спортсмен ударил военного. Колесник сперва опубликовал видео в соцсетях, однако затем удалил его.

В заявлении Киевского областного ТЦК подчеркнули, что поведение футболиста было безответственным, а его действия демонстрируют равнодушие к военному, исполнявшему служебные обязанности. Колесника также призвали незамедлительно присоединиться к ВСУ для защиты страны.

