Футболист клуба УПЛ ударил сотрудника ТЦК, выложил видео в сеть и моментально поплатился

Футболист "Колоса" из Коваливки Даниил Колесник стал фигурантом грандиозного скандала после того, как опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram драку с сотрудником ТЦК. Нападающий дублирующей команды шестого клуба в турнирной таблице УПЛ похвастался тем, что ударил военного, а после удалил ролик.

24-летний Колесник якобы решил вступиться за военнообязанного, которого остановили для проверки документов. После небольшой перепалки футболист "Колоса-2" ударил сотрудника ТЦК по лицу и решил поделиться своим "геройством" с подписчиками в социальной сети. Однако после того, как ролик стал набирать стремительную популярность и волну критики, форвард его удалил.

В клубе из Коваливки оперативно отреагировали на инцидент. В "Колосе" осудили своего спортсмена и анонсировали разрыв контракта с ним.

"Футбольный клуб "Колос" и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения украинскому сообществу и, в частности, нашим военным из-за инцидента с участием игрока команды "Колос-2" Даниила Колесника и сотрудника ТЦК. На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2". ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных", – говорится в заявлении клуба.

