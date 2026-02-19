Футболисту, ударившего в лицо сотрудника ТЦК, суд выбрал меру пресечения. Адвокаты сделали заявление

Суд определил для бывшего футболиста "Колоса-2" Данила Колесника меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Несколько дней назад спортсмен якобы решил вступиться за военнообязанного, которого остановили для проверки документов. После небольшой перепалки футболист "Колоса-2" ударил сотрудника ТЦК по лицу.

24-летнему Данилу инкриминируют ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения). Санкция предусматривает ораничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Адвокатское объединение "Barristers" подтвердило, что Колесник будет находиться под ночным домашним арестом и намерен действовать в рамках закона. В официальном заявлении указано, что спортсмен готов к сотрудничеству со следствием и обратился с заявлением о нанесении ему телесных повреждений. Колесник подчеркнул, что события он воспринял как угрозу своей жизни и безопасности знакомого, действуя с целью самозащиты, и выразил уважение к Вооруженным силам Украины.

В комментарии для медиа адвокаты отметили: "Наш клиент с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в пределах закона. Он готов к открытой работе со следствием и настаивает на полном, справедливом расследовании всех обстоятельств происшествия".

Сам Колесник опубликовал видео с камер наблюдения на своей странице в Instagram, заявив, что защищал прохожего от неправомерных действий сотрудников ТЦК. Экс-нападающий также сообщил, что ранее вступался за пострадавших в аналогичных ситуациях, включая инцидент с сотрудницей турецкого отеля в 2023 году.

После инцидента клуб "Колос-2" расторг контракт с футболистом. За Колесника вступился бывший игрок "Динамо" Александр Алиев, поддержав позицию спортсмена.

