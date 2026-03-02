Намек на триллер в матче Украины и Испании и неутешительный финал: команда Багатскиса проиграла в отборе к ЧМ по баскетболу

После первого поражения сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2027 от Испании команда Айнарса Багатскиса имела шанс на реванш уже через несколько дней на Пиренеях. Надо было как можно скорее забыть о неудаче в Риге и попытаться одержать такую важную в турнирном плане победу. Однако качели в первых трех четвертях и намек на возможный триллер в Овьедо вылились в спурт хозяев в последней 10-минутке и неутешительный для нас финал 78:64.

По сравнению с номинально домашним поединком в Лавии в заявке "сине-желтых" состоялась лишь одна замена – Егор Сушкин вошел в состав вместо Михаила Бублика. А вот стартовая пятерка осталась неизменной – Денис Лукашов, Александр Ковляр, Иван Ткаченко, Андрей Войналович и Дмитрий Скапинцев.

Накануне второго раунда украино-испанского противостояния во Дворце спорта в Овьедо один из самых опытных игроков нашей команды Артем Пустовой надеялся, что они с партнерами разберут ошибки пятничной встречи и будут действовать агрессивнее все 40 минут, сдерживая соперника на периметре.

Однако начало явно не сложилось для гостей, которым было крайне тяжело продраться сквозь плотную оборону испанцев, а затем удержать их на своей половине. И вот тебе уже рывок "Фурии Рохи" 12:2, начало которому положили четыре очка Франа Герры. В какой-то момент даже показалось, что это продолжение второй половину матча в Риге, где у "сине-желтых" под давлением соперника все валилось из рук.

Но украинцы понемногу пришли в себя, наладили защиту, и после первого небольшого перерыва уже упала результативность обеих команд. После трех минут второй четверти хозяева набрали три очка, а гости – два.

В середине 10-минутки выровнялась ситуация по подборам – 17:17, "сине-желтые" все чаще показывали зубы и включали агрессию. А после борьбы Пустового на своем щите и двух баллов Войналовича со штрафных Украина подобралась к сопернику на расстояние в пять баллов, заставив хозяев брать тайм-аут.

За счет характера, самоотдачи и плотной обороны подопечные Багатскиса вплотную приблизились к хозяевам площадки – 21:23 – и даже бросали дальний на лидерство, однако три потери подряд в атаке фактически перечеркнули все усилия в защите. А дальний выстрел Хайме Фернандеса с сиреной на перерыв установил счет 28:21 в пользу хозяев.

После чистых 20 минут поединка Украина даже выигрывала подбор 21:20, но имела на одну потерю больше и ощутимо уступала в точности бросков со средней дистанции: 28,5% реализации у "сине-желтых" против 46,6% у хозяев.

Уже на старте второй половины гости дали возможность бросить свободный трехочковый Серхи Мартинесу, и преимущество соперника снова достигло 10 баллов – 31:21. Когда показалось, что третья четверть снова поставит крест на всех надеждах Украины на победу, "сине-желтые" совершили свой рывок благодаря агрессивной обороне и очкам Тыртышника, Липового и Ковляра – 38:34. Однако развить успех снова помешали совсем необязательные ошибки и фолы в атаке, за которые испанцы быстро и безжалостно наказывали. И вот уже снова -10 для нашей команды – 36:46.

Надо отдать должное украинским баскетболистам, которые не оставляли попыток огорчить титулованных испанцев, но низкий процент реализации атак и потеря концентрации в ключевых эпизодах мешали им в этом. Испанцы не позволяли себе выключиться из борьбы, или не доиграть какой-то момент, несмотря на счет на табло. А за 4,5 минуты до конца они имели уже 16 баллов преимущества – 68:52.

В дальнейшем украинцы боролись уже не за победу, а за меньшую разницу в счете, потому что неизвестно, сколько может не хватить на финише отбора на ЧМ-2027. А сейчас после четырех поединков группового этапа "сине-желтые" имеют два поражения и оба от Испании.

Самым результативным игроком Украины в Овьедо стал Андрей Войналович – 12 баллов. На счету Ковляра 11 и еще 5 ассистов, 8 очков и 5 подборов у Липового. В составе Испании 12 баллов накидал Франсис Алонсо, а Пьер Ориола был близок к дабл-даблу – 10 очков и 8 подборов.

Отметим, что три лучшие сборные по итогам первого этапа выйдут в следующий раунд, где сформируют секстет с представителями группы В (Черногория, Греция, Португалия, Румыния). Команды из топ-3 по результатам второго раунда получат путевки на чемпионат мира в Катар.

