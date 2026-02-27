Украина выиграла у Испании первую половину, но не удержала победу в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу

Противостояние лидеров группы А Испании и Украины, которые после двух туров квалификации чемпионата мира-2027 имели по две победы, закончилось поражением Украины – 66:86. Две четверти "сине-желтые" давали бой одной из топовых сборных мира на паркете Arena Riga, даже могли уйти в отрыв, но проваленный третий отрезок стал решающим в этой дуэли.

Если две победы испанцев, являющихся фаворитами этой квалификации, выглядели вполне естественно, то такое мощное начало отбора от нашей сборной стало для многих приятным сюрпризом. Особенно это касается уверенной игры у Грузии (92:79). Но после такой заявки на поездку в Катар в 2027 году надо было подтвердить серьезность своих намерений в двухраундовом противостоянии с Испанией, которая выигрывала мировое первенство в 2019-м.

К первому, домашнему поединку с командой Чуса Матео в Риге украинская сборная подходила без одного из своих лидеров последних лет Иссуфа Санона, который сейчас имеет проблемы со здоровьем. Также из-за повреждения не смог помочь команде центровой Максим Кличко.

По решению тренера вне заявки на этот матч остались разыгрывающий Егор Сушкин и бигмен Даниил Сипало. Однако после четырехлетнего перерыва вернулся в национальную команду экс-игрок НБА Дмитрий Скапинцев.

До этого противостояния Украина имела не лучшую статистику в отношениях с Испанией. У "сине-желтых" была лишь одна победа, но на это отборочное окно соперник собрал далеко не оптимальный состав, ведь в Испании решили не вызывать игроков Евролиги посреди сезона. То есть "Фурия Роха" подходила к этой встрече без целого ряда звезд.

Еще четыре потери испанцы понесли по сравнению с первым окном осенью, в частности очень сложная травма у Микеля Сальво, повреждения имеет и чемпион Европы-2024 Альберто Диас. Но гости все равно оставались фаворитами и крайне опасными. О чем уже в первой атаке напомнил Хайме Фернандес, игравший против нашей команды и в 2018-ом, и в 2018 году.

Для Украины стартовые очки набрал лидер "сине-желтых" в предыдущих матчах Александр Ковляр, который в первой половине был не так активен, как всегда. Хорошая защита от "сине-желтых" в начале матча обеспечила 9:4, а могло быть и 12:4, если бы открытый дальний попал Ткаченко. И вообще в первой четверти у нас не очень летели трехочковые – до броска Зотова за 1:50 до сирены имели только один точный из шести попыток.

В целом Зотов вышел достаточно удачно и своими попаданиями не позволил Испании развить успех после того, как Бассас впервые в матче вывел гостей вперед – 14:13. Своевременные очки Виталия и трехочковый от Александра Липового, который проводил юбилейный, 75-й матч за сборную, позволили "сине-желтым" уйти лидерами на первый перерыв – 21:17.

Однако уже в первой четверти у хозяев возникли проблемы на подборе. И успокаивало только то, что в то же время украинцы "отметились" лишь одной потерей.

С двух баллов Липового начался и второй игровой отрезок. Благодаря надежной обороне и ошибкам гостей "сине-желтым" удавалось держать соперника на расстоянии 5–6 очков, но реализация собственных атак оставляла желать лучшего, огорчали и две потери подряд.

К счастью, в то время у испанцев немного летело с периметра и, несмотря на весь свой опыт, они позволяли себе ошибки на ровном месте. В это время Украине следовало бы играть до верного и пытаться создать себе определенный запас, однако низкая реализация и проигранные подработки на чужом щите привели к небольшому рывку гостей – 28:27. Вовремя вмешался Скапинцев, опасного отрыва не случилось, но игра пошла очень близкая – нос в нос.

До конца второй четверти обе команды продолжали расточать свои возможности в атаке и ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом хозяев – 33:32. Но общая низкая результативность обеих команд в первой половине огорчали их болельщиков.

Неизвестно, как в перерыве мотивировали своих игроков тренеры, но в третьей четверти игра значительно оживилась. Испанцы как будто проснулись и агрессивно пошли вперед. Гости бувально доминировали на щитах, таки доводя свои атаки до результативного завершения. За 8 с хвостиком минут "Фурия Роха" набрала 25 очков – чуть меньше, чем за всю первую половину. И уже 58:47 в пользу Испании!

У "сине-желтых" сначала добавил Ковляр, но давление соперника остановило и его. Атаки украинцев были поспешными и хаотичными, на лицах хозяев читалась растерянность и даже паника. Не воспользовавшись своими возможностями в первой половине, во второй они не удержали натиск Испании и перед последним отрезком горели 65:47 – 18 очков разницы. И чтобы отыграть столько очков у Испании за 10 минут, должно было произойти настоящее спортивное чудо.

К чести команды Айнарса Багатскиса она продолжала сражаться, сократила отставание до 13 баллов, но создать полноценный камбек не смогла. Жаль, что и концовка осталась за испанцами, доведшими дело до разгрома 86:66. Ведь вполне возможно, что в будущем для попадания на Кубок мира придется считать разницу, и эти -20 могут склонить чашу весов не в нашу сторону.

Самым результативным игроком сборной Украины снова стал Ковляр – 15 баллов при 4 передачах, 10 очков и 4 подбора на счету Скапинцева. Но в целом "сине-желтые" проиграли борьбу на щитах сопернику – 28:37.

В Испании чаще всего огорчали украинцев Альваро Карденьяс и Ферран Бассас – по 16 очков. Еще 14 на счету опытного Хайме Фернандеса, отдавшего еще 5 ассистов.

Вторая часть этого украино-испанского противостояния состоится уже 2 марта в Овьедо. Как показала первая половина поединка в Риге, этот состав "Фурии Рохи" далеко не идеален, с ними можно играть, но обязательно использовать свои моменты и не терять концентрацию.

В следующий отборочный раунд ЧМ-2027 выйдут три лучшие команды группы, которые дальше сыграют с представителями квартета B (Черногория, Греция, Португалия, Румыния). Однако результаты матчей первого этапа имеют большое значение, поскольку они все сохраняются и повлияют на финальную расстановку.

