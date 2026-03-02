Определились обладательницы Кубка Украины по баскетболу

Столичный "Будивельник" – обладатель женского Кубка Украины сезона 2025/2026. В финале подопечные Виталия Черния победили одесский "ИнтерХим" со счетом 66:41.

Первая четверть получилась осторожная от обеих команд и в итоге они набрали лишь 14 очков на двоих – "Будивельник" десятиминутку выиграл 11:3.

Во второй четверти "Будивельник" оформил двузначное преимущество, а выигранная третья четверть 18:5 фактически сняла вопрос о победителе.

Кристина Филевич в финале записала в актив 8 очков, 13 подборов, 7 передач и 5 перехватов, у Анжелики Ляшко и Дарьи Завидной по 11 очков в матче.

Для "Будивельника" это вторая победа в Кубке Украины. Ранее команда выиграла трофей в 2022 году.

Финал четырех Кубка Украины среди женских команд

Киев, ДС "Венето"

"Будивельник" – "ИнтерХим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д." – 66:41 (11:3, 22:16, 18:5, 15:17)

