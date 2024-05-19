Голкипер сборной Украины в матче 'Реала' пропустил три гола за восемь минут. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел неудачный матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу. 25-летний уроженец Краснограда не смог сохранить победный счет для своей команды, пропустив подряд три гола.

"Реал", который еще 4 мая досрочно выиграл Ла Лигу (чемпионат Испании в элитном футбольном дивизионе), не смог победить скромный "Вильярреал".

После уверенного первого тайма, который мадридцы выиграли 4:1, наступил настоящий провал. Норвежский нападающий "Вильярреала" Александер Серлот за 8 минут оформил хет-трик. Итоговый счет 4:4.

В итоге за свою игру Андрей получил от авторитетного статистического портала Sofascore оценку 6.5 Наш соотечественники сделал 3 сейва, один успешный выход на мяч, а также 8 длинных передач, 5 из которых оказались точными.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин готовится к заключению нового контракта, который свяжет его с королевским клубом до 2028 года. Срок действия текущего договора вратаря сборной Украины истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на завершающих стадиях переговоров о продлении сотрудничества еще на три года.

Андрей стал основным вратарем "Реала" в отсутствие Куртуа, который получил повреждение связок колена еще в августе. Куртуа пропустил почти сезон, и в марте нуждался в еще одной операции на колене.

Лунин сыграл 40 матчах во всех турнирах в этом сезоне, пропустив 32 гола. В 12 поединках Андрей отстоял на ноль (10 в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов).

Куртуа впервые в этом сезоне вышел на поле 4 мая. С тех пор провел три встречи, не пропустив ни одного гола.

9 мая Андрей Лунин показал, что сделала с ним толпа в Мадриде после полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". "Реал" на последних минутах забил два гола и добыл победу, что спровоцировало настоящую вакханалию на улицах столицы Испании.

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