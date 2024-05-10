Тренер 'Реала' определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует задействовать вратарь сборной Украины Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов. Итальянский специалист будет готовить к выходу на поле в матче с дортмундской "Боруссией" 1 июня бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом пишет испанское издание Relevo. Анчелотти очень рад возвращению основного голкипера команды, который уже успел сыграть в матче чемпионата Испании с "Кадисом". Наставник "Реала" считает Куртуа лучшим вратарем мира и не хочет его держать на скамейке запасных в решающем поединке сезона.

При этом портал Defensa Central связался с окружением Лунина. "Это матч, в котором хочет сыграть каждый. Но тренер еще ничего не объявлял. Еще много чего предстоит", – отреагировали у украинца.

Испанские журналисты также подтверждают информацию о том, что "Реал" согласовал условия нового контракта с украинским футболистом. О соглашении должно быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, Лунин в нынешнем сезоне стал основным вратарем мадридской команды, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, которого подписали на замену травмированному Куртуа. Наш соотечественник провел 30 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей. 12 поединков Андрей закончил на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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