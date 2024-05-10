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Тренер "Реала" определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Тренер 'Реала' определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не планирует задействовать вратарь сборной Украины Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов. Итальянский специалист будет готовить к выходу на поле в матче с дортмундской "Боруссией" 1 июня бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом пишет испанское издание Relevo. Анчелотти очень рад возвращению основного голкипера команды, который уже успел сыграть в матче чемпионата Испании с "Кадисом". Наставник "Реала" считает Куртуа лучшим вратарем мира и не хочет его держать на скамейке запасных в решающем поединке сезона.

Тренер "Реала" определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ
Тренер "Реала" определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

При этом портал Defensa Central связался с окружением Лунина. "Это матч, в котором хочет сыграть каждый. Но тренер еще ничего не объявлял. Еще много чего предстоит", – отреагировали у украинца.

Испанские журналисты также подтверждают информацию о том, что "Реал" согласовал условия нового контракта с украинским футболистом. О соглашении должно быть объявлено в ближайшее время.

Тренер "Реала" определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

Напомним, Лунин в нынешнем сезоне стал основным вратарем мадридской команды, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, которого подписали на замену травмированному Куртуа. Наш соотечественник провел 30 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей. 12 поединков Андрей закончил на ноль.

Тренер "Реала" определился с судьбой вратаря сборной Украины перед финалом ЛЧ – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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