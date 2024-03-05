Тренер Боснии вызвал четырех игроков из России на матч с Украиной в плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич огласил список игроков, вызванных для подготовки к полуфинальному матчу плей-офф отбора Евро-2024 с Украиной. Наставник балканцев остановил свой выбор на 27 футболистах, среди которых есть четыре представителя чемпионата России.

Об этом говорится на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины (NFSBiH). В список попали главные звезды боснийского футбола – Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Также обращает на себя присутствие четырех игроков российских клубов – двух футболистов "Оренбурга", и по одному представителю московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов".

СОСТАВ СБОРНОЙ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

Вратари: Ибрагим Шехич ("Аль-Халидж", Саудовская Аравия), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр).

Защитники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрия), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Эльдар Цивич ("Ференцварош", Венгрия), Сеад Колошинац ("Аталанта", Италия), Анел Ахмедходжич ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Адриан Баришич ("Базель", Швейцария), Даннис Хаджикадунич ("Гамбург", Германия), Ренато Гойкович ("Оренбург", Россия), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Турция).

Полузащитники: Раде Крунич ("Фенербахче", Турция), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудовская Аравия), Иван Башич ("Оренбург", Россия), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нидерланды), Миралем Пьянич ("Шарджа", ОАЭ), Денис Хусейнбашич ("Кельн", Германия), Харис Хайрандинович ("Касымпаша", Турция), Амар Рахманович ("Крылья Советов", Россия).

Нападающие: Эдин Джеко ("Фенербахче", Турция), Эрмедин Демирович ("Аугсбург", Германия), Харис Табакович ("Герта", Германия), Неманья Бильбия ("Зрински"), Саид Хамулич ("Локомотив" Москва, Россия), Смайл Превляк ("Герта", Германия), Дал Варешанович ("Ризеспор", Турция).

Напомним, игра Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Ее победитель сразится с сильнейшим в паре Израиль – Исландия в борьбе за путевку на Евро-2024. Букмекеры уже определились с прогнозом на матч.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в сети был опубликован фейковый состав сборной Украины на матч с Боснией в отбора к чемпионату Европы-2024.

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