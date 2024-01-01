Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры назвали фаворита полуфинала плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины считается фаворитом стыкового матча с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. "Сине-желтые" сыграют с балканцами 21 марта на поле соперника, но несмотря на это, по мнению аналитиков, имеют больше шансов на успех.

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Букмекеры уже определились с котировками на игру в Зенице. Ставки на победу подопечных Сергея Реброва в основное время игры принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается индексом 3,30. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 3,40.

Кроме того, на выход сборной Украины в финал "стыков" чемпионата Европы представлен котировкой 1,62. В то же время аналогичное событие в отношении боснийцев предлагается с коэффициентом 2,20.

Также эксперты не верят в то, что игра порадует болельщиков зрелищностью. На то, что команды забьют не более трех голов, можно поставить с показателем 1,70.

Ранее главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич признался, что не очень доволен итогами жеребьевки стыковых матчей отбора Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин до жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 пожелал боснийцами выйти на чемпионат.

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