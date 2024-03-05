Штаб Реброва удивлен: в сборной Украины опровергли слитый в сеть состав на матч отбора Евро-2024 с Боснией

Заявка сборной Украины по футболу на матч плей-офф отбора к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной, которая накануне была опубликована Министерством культуры и спорта, не соответствует действительности. В списке есть много неточностей, в частности, в нем фигурируют ряд травмированных игроков.

Об этом информирует издание "Спорт-Экспресс в Украине" со ссылкой на источники в тренерском штабе "сине-желтых". Отмечается, что, например, находящийся в резервном перечне полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и динамовец Виталий Буяльский на сегодняшний день травмированы. При этом характер повреждений обоих игроков полностью исключает участие футболистов в мартовских поединках сборной Украины.

Сергей Ребров и его штаб были удивлены намерены назвать список вызванных в национальную команду футболистов ориентировочно через неделю. При этом наставник боснийцев свою заявку огласит на пресс-конференции 5 марта.

Напомним, по версии минспорта, украинская сборная заявлена на игру с боснийцами в таком составе:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев).

Форварды: Назарий Русин ("Сандерленд", Англия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Напомним, игра Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Ее победитель сразится с сильнейшим в паре Израиль – Исландия в борьбе за путевку на Евро-2024. Букмекеры уже определились с прогнозом на матч.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич пообещал шокировать болельщиков в матче с Украиной в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

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