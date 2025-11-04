Требовал место в составе? Ребров отказался вызывать в сборную Украины вратаря 'Реала'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова не стал вызывать в национальную команду голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Наставник "сине-желтых" не включил вратаря в список из 25 футболистов, которые будут готовиться к решающим матчам отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Францией и Исландией.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Лунин еще ни разу в нынешнем сезоне не выходил на поля в составе "Реала", хотя успел отметиться красной карточкой в классическом противостоянии с каталонской "Барселоной".

При этом, по данным СМИ, Лунин отказывается приезжать в национальную команду в том случае, если ему не будет гарантировано место в стартовом составе. Ребров решил отказаться от услуг футболиста и вместо него впервые пригласил в стан "сине-желтых" 32-летнего голкипера житомирского "Полесья" Евгения Волынца.

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) "сине-желтые" идут на втором месте в группе D (7 очков).

Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

