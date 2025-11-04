Спустя 2 года: Ребров вернул ветерана 'Динамо' в сборную Украины и назвал состав на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут готовиться к решающим матчам отбора к чемпионату мира-2026. На игры с Францией (13 ноября) в Париже и Исландией (16 ноября в Варшаве) наставник "сине-желтых" вызвал 25 футболистов.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наиболее примечательными являются возвращение в команду 33-летнего защитника "Динамо" Александра Караваева, который в последний раз играл за сборную в октябре 2023 года, а также приглашение дебютанта Арсения Батагова из турецкого "Трабзонспора".

Состав сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Великан (оба – "Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболу сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) "сине-желтые" идут на втором месте в группе D (7 очков).

Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!