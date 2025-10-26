Вратарь сборной Украины кинулся в драку в матче 'Реал' – 'Барселона' и был наказан. Видео

Центральный матч 10-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" завершился настоящим хаосом. На последних минутах арбитр Сото Градо зафиксировал сразу две драки, после чего в протоколе появились многочисленные предупреждения и удаления.

Видео дня

Главным фигурантом стал украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин. По данным официального отчета судьи, он получил желтую карточку на 90-й минуте "за то, что покинул скамейку своей команды и направился к скамейке соперника в агрессивной манере, при этом его пришлось удерживать собственным партнёрам". Арбитр сразу показал украинцу "горчичник".

Кроме него, по одной жёлтой получили Родриго, Винисиус и Милитао, а со стороны каталонцев были наказаны Фермин, Бальде и Ферран Торрес. Все они участвовали в перепалке, однако без проявления открытой агрессии.

Также красную карточку увидел хавбек "Барселоны" Педри. Он был удалён за две жёлтые: сначала — за фол против Винисиуса, а затем, на 90-й минуте, за грубый подкат против Чуамени.

Отметим, что сама встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Голами отметились Джуд Беллингем и Киллиан Мбаппе. На 12-й минуте еще один гол Мбаппе на засчитали из-за офсайда. На 52-й минуте Киллиан не смог переиграть голкипера каталонцев Щенсного.

