Вратарь 'Реала' отказался приезжать в сборную Украины – СМИ

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не проявил желания отправиться в расположение сборной Украины на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2026 с Исландией (10 октября) и Азербайджаном (13 октября). 26-летний футболист принял решение остаться в клубе из-за того, что проигрывает конкуренцию в национальной команде.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал украинский журналист Игорь Бурбас. По его данным, тренер "сине-желтых" Сергей Ребров устал от ситуации с Луниным и якобы решил не вызывать его в команду без гарантии участия в поединках.

"Мы не видим Лунина, единственного нашего представителя в мадридском "Реале". Насколько я владею ситуацию, Лунин просто не хочет приезжать в сборную в статусе второго номера. Ребров от этой ситуации устал. Ему не хочется, чтобы Лунин приехал, а потом попросил его отпустить, потому что у него что-то болит или по семейным обстоятельствам. Такая ситуация уже была. Ребров понимает, что лучше не вызывать Лунина, а если вызывать, то с гарантией места в стартовом составе", – сказал Бурбас.

Ранее Ребров лишился универсала "Ноттингема" Александра Зинченко и вингера турецкого "Трабзонспора" Александра Зубкова, которого заменил Олегом Очеретько из донецкого "Шахтера". Также тренер сборной вызвал в команду абсолютного дебютанта.

Напомним, что национальная команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026. "Сине-желтые" в первом матче проиграли Франции, а затем упустили победу над Азербайджаном.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть команду уже в октябре и оказаться в греческом "Панатинаикосе".

