'Тема закрыта': Магучих отказалась обсуждать фото с россиянкой Ласицкене

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих отказалась обсуждать свое совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Играх-2020 в японском Токио. 24-летняя легкоатлетка отметила, что ситуация стала для нее определенным опытом, который она учитывает в своих поступках и заявлениях.

Об этом Магучих сказала в интервью порталу sport-express.ua. Уроженка Днепра добавила, что неоднократно объясняла, почему сфотографировалась с представительницей РФ, а также отказалась отвечать на вопрос, жалеет ли она о своем поступке, который вызвал критику украинцев.

"Я не хочу об этом говорить. Потому что я это уже пережила и во многих интервью об этом рассказывала. Для меня тема закрыта, но это был мой опыт. Все, что могу сказать", – сказала Магучих.

В ноябре 2024 года Ярослава признавалась, что из-за волны критики и откровенного хейта за фото с Ласицкене задумывалась о завершении карьеры. "Доходило до такого. Мне было тяжело пережить негатив, который полился. Я через все это прошла. Это в прошлом, это есть, я не могу это изменить", – комментировала спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала, что отец предлагал ей застраховать ноги. Также украинка рассказала, что на нее обрушились с оскорблениями после мирового рекорда в прыжках в высоту.

