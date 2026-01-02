'Много кейсов'. Магучих предлагали застраховать часть тела: о чем идет речь

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что ее отец призывал спортсменку застраховать ноги. Рекордсменка мира в прыжках в высоту признала, что именно благодаря этим частям тела сейчас в буквальном смысле зарабатывает на жизнь, но пока не планировала оформлять на них финансовый полис.

Об этом Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу Champion Radio. По словам 24-летней уроженки Днепра она согласна с тем, что для нее ноги имеют огромное значение. Именно по этой причины легкоатлетка обходит стороной экстремальные виды спорта, из-за которых многие получили тяжелые травмы.

"Мне отец говорил, что надо застраховать свои ноги, но я такого не думала. Но я стараюсь не экстримовать, скажем так, потому что действительно я ногами зарабатываю себе на жизнь, и потому все экстремальные виды спорта – например, лыжи, сноуборд, очень хочется покататься, когда смотрю зимние видео, – но я не рискую. Потому что много кейсов, когда спортсмены катались на лыжах и неудачно упали или кто-то толкнул. Поэтому нужно быть осторожной", – сказала Магучих.

