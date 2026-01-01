'Многие были злые': Магучих рассказала, что столкнулась с волной хейта после того, как установила мировой рекорд

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих столкнулась с волной хейта после того, как установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Наша соотечественница превзошла достижение Стефки Костадиновой, после чего многие болгарские болельщики начали забрасывать ее негативными комментариями.

Об этом сама Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу Champion Radio. По словам 24-летней спортсменки, сама Костадинова лично ее поздравила с новым рекордом, который стал настоящим прорывом в мире легкой атлетике, ведь достижение держалось почти 40 лет.

"Все думали 2,09 – это предел. И тут я прыгнула 2,10 и показала, что можно улучшать результат. Костадинова меня лично поздравила, мы с ней виделись. Это очень приятно. Но много людей в Болгарии были расстроены тем, что я побила этот рекорд, а многие вообще были злые. Один из фанатов оттуда мне написал, что он не понимает, почему его соотечественники злые. Потому что рекорд прибавляет интерес", – призналась Магучих.

На днях Ярослава спровоцировала споры в социальных сетях после того, как пообщалась с одним из украинских болельщиков. Также спортсменка приняла неожиданное решение, которое касается национального чемпионата.

