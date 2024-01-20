Свитолина с исторической победой вышла в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который с 14 по 28 января проходит в Мельбурне. В третьем круге Australian Open 29-летняя одесситка в двух сетах одолела представительницу Швейцарии Викторию Голубич - 6:2, 6:3.

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Впервые в истории Украина будет представлена тремя теннисистками на Australian Open в этой стадии турнира. До этого в четвертый раунд вышли Марта Костюк, которая разобралась с Элиной Аванесян, а Даяна Ястремская, обыгравшая Эмму Наварро.

Также это рекорд Украины по представительству в 1/8 финала на турнирах Большого шлема.

Поединок складывался легко для нашей соотечественницы. Украинка сразу повела в счете 3:0, не дав оппонентке ни единого шанса.

Во второй партии Элина без проблем взяла первые три сета, однако затем немного забуксовала. 31-летняя швейцарка смогла восстановить равновесие (3:3). Ключевой момент случился при счете 4:3, когда Свитолина со второй попытки сделала брейк.

Сразу после победы Свитолина подошла к камере, где написала "Украина. Героям слава".

Элина за выход в четвертьфинал поборется с чешкой Линдой Носковой (№50 WTA), которая накануне сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швентек (№1 WTA).

18 декабря Свитолина легко преодолела второй круг соревнования, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову.

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