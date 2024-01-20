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Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
5,4 т.
Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Первая ракетка мира Ига Швентек сенсационно проиграла чешке Линде Носковой (№50 WTA) на Australian Open, который с 14 по 28 января проходит в Мельбурне. Поединок польской теннисистки, которая была посеяна на турнире под первым номером, менее чем за час завершился поражением в трех сетах - 6:3, 3:6, 4:6.

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Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Букмекеры перед игрой считали 22-летнюю уроженку Варшавы абсолютной фавориткой. На ее победу принимались ставки с показателем 1.07, успех Носковой оценивался показателем 8.60. Перед стартом Australian Open Швентек считалась главным претендентом на титул. Коэффициент на успех составлял 3.20.

Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Для Носковой это стало первой в карьере победой над первой ракеткой мира. Также она впервые вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема. 

В следующем раунде Носкова сыграет против победительницы матча Элина Свитолина (№23 WTA) – Виктория Голубич (№85 WTA).

Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Отметим, что Швентек с февраля позапрошлого года постоянно заявляла о своей поддержке Украины, и постоянно выходила на корт с желто-синей лентой на головном уборе.

Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

В декабре 2023-го поляки вынудили Игу снять с себя украинскую символику. 

Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

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