Поддержала Украину. На Australian Open случилась грандиозная сенсация

Первая ракетка мира Ига Швентек сенсационно проиграла чешке Линде Носковой (№50 WTA) на Australian Open, который с 14 по 28 января проходит в Мельбурне. Поединок польской теннисистки, которая была посеяна на турнире под первым номером, менее чем за час завершился поражением в трех сетах - 6:3, 3:6, 4:6.

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Букмекеры перед игрой считали 22-летнюю уроженку Варшавы абсолютной фавориткой. На ее победу принимались ставки с показателем 1.07, успех Носковой оценивался показателем 8.60. Перед стартом Australian Open Швентек считалась главным претендентом на титул. Коэффициент на успех составлял 3.20.

Для Носковой это стало первой в карьере победой над первой ракеткой мира. Также она впервые вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема.

В следующем раунде Носкова сыграет против победительницы матча Элина Свитолина (№23 WTA) – Виктория Голубич (№85 WTA).

Отметим, что Швентек с февраля позапрошлого года постоянно заявляла о своей поддержке Украины, и постоянно выходила на корт с желто-синей лентой на головном уборе.

В декабре 2023-го поляки вынудили Игу снять с себя украинскую символику.

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