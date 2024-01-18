Свитолина добыла разгромную победу на Australian Open-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжила победное выступление на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open-2024. Наша соотечественница легко преодолела второй круг соревнования, обыграв представительницу Болгарии Викторию Томову.

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Для победы Свитолиной хватило 65 минут и двух партий – 6:1, 6:3. За это время одесситка выполнила одну подачу навылет, выиграла 25 активных розыгрышей и реализовала шесть из семи брейкпоинтов. В пассиве нашей соотечественницы одна двойная и 18 невынужденных ошибок.

Соперницей Элины в битве за попадание в 1/8 финала станет победительница пары Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария). Отметим, что накануне в третий круг Australian Open-2024 пробились еще две представительницы Украины – Марта Костюк и Леся Цуренко.

Добавим, что лучшим результата Свитолиной на мельбурнских кортах является попадание в четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

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